



Когда состоятся похороны репатрианта, погибшего в теракте

Похороны 20-летнего репатрианта из Украины Максима Молчанова, погибшего при исполнении военной службы в результате теракта близ Модиина, состоятся 5 сентября.



Сержанта похоронят в 17:00 на военном кладбище Кирьят-Шауль.



"Максим репатриировался из Харькова несколько лет назад и проходил службу в боевых частях ЦАХАЛа. Родители Максима прибыли на похороны в Израиль", - сообщает посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



Посольство Израиля в Украине выразило соболезнования семье погибшего солдата.



Напомним, что Максим Молчанов, служивший в 282-й артиллерийской бригаде, погиб 31 августа в результате теракта на КПП "Макабим". Террорист на грузовике наехал на группу военных.

