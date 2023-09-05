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Когда состоятся похороны репатрианта, погибшего в теракте
05.09.2023 14:31 Алина Груднева

Когда состоятся похороны репатрианта, погибшего в теракте

Похороны 20-летнего репатрианта из Украины Максима Молчанова, погибшего при исполнении военной службы в результате теракта близ Модиина, состоятся 5 сентября.

Сержанта похоронят в 17:00 на военном кладбище Кирьят-Шауль.

"Максим репатриировался из Харькова несколько лет назад и проходил службу в боевых частях ЦАХАЛа. Родители Максима прибыли на похороны в Израиль", - сообщает посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Посольство Израиля в Украине выразило соболезнования семье погибшего солдата.

Напомним, что Максим Молчанов, служивший в 282-й артиллерийской бригаде, погиб 31 августа в результате теракта на КПП "Макабим". Террорист на грузовике наехал на группу военных.
 

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