



Когда Насралла чует слабину



Газета Едиот Ахронот опубликовала большой материал Ави Иссахароффа о ситуации в сфере безопасности.



Несмотря на то, что был снят запрет на некоторые подробности теракта на перекрестке Мегиддо, большая часть информации по-прежнему остается под грифом "секретно".



Мы не знаем степень участия "Хизбаллы" в этом инциденте, несмотря на то, что сразу же возникло подозрение, что шиитская организация действительно участвовала в операции. Когда житель Ливана (будь он палестинцем или кем-то другим) пересекает границу с оружием и взрывным устройством относительно высокого уровня, это оставляет слишком много отпечатков пальцев, свидетельствующих о том, что "Хизбалла" знала об операции.



Мы также не знаем, почему террорист установил бомбу на перекрестке Мегиддо, взорвал ее там и почему он решил попытаться вернуться в Ливан, когда у него еще был жилет смертника и другое оружие. Очень может быть, что тот факт, что террорист был вовремя обнаружен силами безопасности и обезврежен - предотвратил не только гораздо большее число жертв среди гражданского населения Израиля, но и предотвратил эскалацию/войну на ливанском фронте, которая затихла с августа 2006 года.



Именно здесь возникает более важный вопрос: Почему кто-то в Ливане решил пойти на эскалацию напряженности в отношениях с Израилем именно в данный момент времени? До начала Рамадана осталась всего неделя. Учитывая ряд инцидентов, произошедших в Сирии за последние несколько недель, крупная террористическая атака в Израиле могла быть именно тем, что позволило бы "Хизбалле" отомстить Израилю, чего она давно хотела в ответ на ликвидации в Сирии и убийства своих высших должностных лиц (начиная с убийства Имада Мугнии в 2008 году).



Но месть не может быть единственной причиной нынешних сроков. Недавние заявления генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, похоже, указывают на то, что он считает, что земля под ногами премьер-министра Биньямина Нетаниягу дрожит. Возможно, Насралла действительно пришел к выводу, что в данный момент, когда “народные протесты против переворота” набирают огромные обороты и выкручивают Нетаниягу руки, израильский премьер-министр слаб как никогда и не решится на военную авантюру даже перед лицом террористической атаки, в результате которой погибнет большое количество израильских граждан.



Насралла чувствует запах крови. Он чувствует политическую слабость Нетаниягу и, очевидно, пришел к выводу, что Биби, который всегда был очень осторожен и консервативен в военных вопросах, будет еще более осторожен на данном этапе. Насралла знает, что широкомасштабное военное столкновение с Ливаном приведет к тому, что израильская общественность обвинит Нетаниягу в том, что он пытается втянуть страну в войну, чтобы снять с себя ответственность за “переворот”.



Несмотря на многочисленные вопросы, остающиеся без ответа, одно становится все более очевидным: эскалация военных действий здесь уже произошла, возможно, не только на одном фронте, и сосредоточенность израильского правительства на изменении правового режима не способствует решению этой проблемы. Напротив, это может еще более усугубить опасность.