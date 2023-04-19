



Коэн: визит в Саудовскую Аравию “обсуждается”

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в среду заявил о возможном визите в Саудовскую Аравию в будущем, а также сообщил, что в этом году по крайней мере еще одна арабская страна нормализует отношения с Израилем, пишет Reuters.



“Это (визит в Саудовскую Аравию) обсуждается, дата еще не определена”, — сказал он, выступая в эфире израильского армейского радио во время государственного визита в Азербайджан.



В 2020 году Израиль достиг соглашений о нормализации отношений с соседями Саудовской Аравии в Персидском заливе, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, а позже включил Марокко в Авраамские соглашения.



Коэн не скрывает своего стремления к более тесным связям с Саудовской Аравией, которая воздерживается от официального признания Израиля в отсутствие резолюции о целях палестинской государственности. Ранее на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что нормализация отношений с Эр-Риядом станет “гигантским шагом” к прекращению арабо-израильского конфликта.



Коэн сказал, что в этом году по крайней мере еще одна страна присоединится к Авраамским соглашениям, не вдаваясь в подробности.



Он добавил, что вопрос о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией был поднят на этой неделе во время встречи сенатора-республиканца США Линдси Грэма с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.



“Враг Саудовской Аравии, безусловно, не Израиль. Ее враг — Иран”, — сказал Коэн в среду.



Саудовская Аравия и Иран положили конец многолетней враждебности после заключения в марте соглашения при посредничестве Китая. Отвечая на вопрос о восстановлении связей между Эр-Риядом и Тегераном, Коэн сказал, что такое развитие событий может быть хорошим предзнаменованием для Израиля.



“Именно это может привести к уравновешиванию сближения (Саудовской Аравии) с Израилем”, — сказал он.



