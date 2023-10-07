



Коби Шабтай объявил о срочном сборе резервистов

Коби Шабтай провел специальное совещание по оценке ситуации в связи с боевыми действиями на юге страны.



Главный комиссар подчеркнул, что полиция Израиля начала набор резервных рот МАГАВ для усиления сил.



Шабтай сообщил, что “в настоящее время бои на нескольких участках юга все еще продолжаются. Израильские полицейские и бойцы МАГАВ продолжают сражаться с террористами, не избегая действительно героических открытых столкновений.



С утренних часов полиции и силам безопасности удалось спасти многих граждан. Но даже в этот час мы находимся на пути к спасению граждан из всех населенных пунктов, куда нас призвали".