



Коби Шабтай: "Это серьезное нападение с большим количеством жертв"

Начальник израильской полиции Коби Шабтай высказался о теракте в районе Неве Яаков в Иерусалиме, где в результате стрельбы погибли 8 человек.



"Это серьезное и сложное нападение с большим количеством жертв. В настоящее время мы проводим обыски в этом районе, чтобы исключить возможность того, что в нем участвуют другие люди. Террорист был нейтрализован полицейским и добровольцем израильской полиции, что предотвратило более крупное нападение", - заявил Коби Шабтай.