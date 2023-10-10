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Кнессет открывает Ситуационный центр
10.10.2023 02:25 Mignews | фото: pixabay.com

Кнессет открывает Ситуационный центр для обращений в Кнессет и к депутатам

Генеральный директор Кнессета Моше Эдри объявил об открытии 9 октября 2023 года и до дальнейшего уведомления Ситуационного центра для ответа на обращения общественности к Кнессету ​и обращений к депутатам Кнессета в защищенном зале в здании комиссий. Такое решение принято в свете войны на юге и просьб, поступивших в канцелярию спикера Кнессета.

В своем обращении к депутатам Кнессета Генеральный директор Кнессета, в частности, подчеркнул:
 
1. Кнессет выделяет защищенный зал в отделе комиссий для работы Ситуационного центра. 

2. Ситуационный центр будет открыт для работы депутатов Кнессета и их советников с сегодняшнего утра и до дальнейшего уведомления. 

3. Целью Ситуационного центра является координация общественных запросов, поступающих к депутатам Кнессета, и оказание максимально возможной помощи в обеспечении централизованного реагирования, направляя заявителей в министерства, органы власти, государственные учреждения и соответствующие организации для получения ответов на запросы. 

4. Сотрудники Отдела обращений общественности Кнессета будут оказывать помощь в работе Ситуационного центра в качестве профессионального органа для направления заявителей в соответствующие органы. 

Ниже прилагаются номера телефонов Ситуационного центра, который будет обслуживаться и координироваться депутатами Кнессета и их советниками: 
 
02-6496865
02-6496871
02-6496869
02-6496867
02-6496872
02-6496866

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