



Кнессет открывает Ситуационный центр для обращений в Кнессет и к депутатам

Генеральный директор Кнессета Моше Эдри объявил об открытии 9 октября 2023 года и до дальнейшего уведомления Ситуационного центра для ответа на обращения общественности к Кнессету ​и обращений к депутатам Кнессета в защищенном зале в здании комиссий. Такое решение принято в свете войны на юге и просьб, поступивших в канцелярию спикера Кнессета.



В своем обращении к депутатам Кнессета Генеральный директор Кнессета, в частности, подчеркнул:



1. Кнессет выделяет защищенный зал в отделе комиссий для работы Ситуационного центра.



2. Ситуационный центр будет открыт для работы депутатов Кнессета и их советников с сегодняшнего утра и до дальнейшего уведомления.



3. Целью Ситуационного центра является координация общественных запросов, поступающих к депутатам Кнессета, и оказание максимально возможной помощи в обеспечении централизованного реагирования, направляя заявителей в министерства, органы власти, государственные учреждения и соответствующие организации для получения ответов на запросы.



4. Сотрудники Отдела обращений общественности Кнессета будут оказывать помощь в работе Ситуационного центра в качестве профессионального органа для направления заявителей в соответствующие органы.



Ниже прилагаются номера телефонов Ситуационного центра, который будет обслуживаться и координироваться депутатами Кнессета и их советниками:



02-6496865

02-6496871

02-6496869

02-6496867

02-6496872

02-6496866