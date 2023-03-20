



Кнессет намерен отменить запрет на въезд в эвакуированные поселения в Самарии

Сегодня, 20 марта, Кнессет намерен отменить запрет, существующий почти два десятилетия, на въезд евреев и заселение четырех разрушенных городов на севере Иудеи и Самарии.



Законопроект отменяет положения Закона о размежевании 2005 года, запрещающие израильтянам жить на территории, где ранее располагались четыре поселения Хомеш, Ганим, Кадим и Са-Нур в районе Самарии. Эти четыре поселения были единственными в Иудее и Самарии, разрушенными во время одностороннего размежевания Израиля с Газой.



Эти разрушенные города остались символом для сторонников поселений и раздражителем для палестинцев, которые отвергают еврейские поселения в Иудее и Самарии в целом и ссылаются на признание Верховным судом того, что по крайней мере одно из поселений была незаконно построена на частной палестинской земле.



Законопроект готовится к финальным чтениям в Кнессете в непростое время. Вчера Израиль в присутствии официальных лиц США, Египта и Иордании подтвердил свое обещание Палестинской администрации воздерживаться от продвижения планов урегулирования в течение четырех месяцев и от продвижения легализации аванпостов в Иудее и Самарии в течение шести месяцев.



Это обещание было направлено на снижение напряженности, которая часто возникает во время священного для ислама месяца Рамадан, который должен начаться в конце этой недели.



