



Больничная касса "Клалит": Открыта поликлиника "Клалит Сдерот"

После тщательной проверки и под охраной солдат ЦАХАЛа при содействии службы безопасности "Клалит" Южного округа, местных властей и мобилизации персонала поликлиники, большинство которого - жители этого района, открыта поликлиника "Клалит Сдерот", сообщила пресс-служба "Клалит - Южный округ" 9 октября.



В связи с чрезвычайным положением клиника на данном этапе будет работать как единая клиника и будет оказывать медицинскую помощь пациентам всех больничных касс Сдерота. В поликлинике пока работает единственная действующая аптека в городе, под руководством главного фармацевта Олега, и за последний час с момента открытия десятки жителей города пришли запастись лекарствами.







Фото – слева направо:



Моше Ваканин, офицер службы безопасности "Клалит" Южного района, доктор Марина Ротат, "Клалит Сдерот", Олег Гольдвар, фармацевт, заведующий поликлиникой "Клалит Сдерот", доктор Игорь Ашров, врач поликлиники "Клалит Сдерот", бойцы, которые помогали в операции по открытию клиники.