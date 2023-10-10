



"Клалит" открыл экстренные поликлиники в районах эвакуации израильтян

"Клалит" для пациентов из поселений на границе с сектором Газа открыл экстренные поликлиники в районах эвакуации жителей.



Бригады сотрудников "Клалит", состоящие из врачей и медсестер различных специализаций, а также из специалистов по душевному здоровью, будут вести прием в экстренных поликлиниках, которые открылись в районах Мертвого моря, кибуца Шфаим, Нетании, около гостиниц в Тель-Авиве и Эйлате.



Медицинские бригады будут оказывать первую медицинскую помощь по мере необходимости, включая снабжение пациентов лекарствами и направление на дальнейшее лечение в случае надобности, сообщили в пресс-службе "Клалит".



Жители поселений сектора Газы, которые являются клиентами "Клалит", смогут получить обслуживание в любой поликлинике "Клалит" в районе, в котором они находятся.



Генеральный директор "Клалит" Эли Коэн заявил:



"Большинство жителей поселений получают медицинское обслуживание у нас, и наши медицинские бригады, в которых работают также жители тех же поселений, близко знакомы с ними. Мы прибудем в любой пункт, в котором в нас нуждаются в необходимом составе и сможем оказать помощь при любой надобности. Эвакуированные жители пережили трудные сутки и понесли тяжелейшие личные потери – мы будем с ними в любой ситуации.



В ближайшие дни и по мере необходимости мы продолжим оказывать онлайн-услуги и услуги онлайн-медицины в расширенном режиме. Мы отмечаем повышенный спрос на данные услуги наряду с множеством обращений в центр психологической помощи, который мы открыли сразу же после начала боевых действий. Мы будем увеличивать количество сотрудников центра по мере необходимости, на сколько потребуется.



Все наши профессиональные бригады различных направлений, в больницах, в поликлиниках работают с очень высокой интенсивностью, включая такие направления, как снабжение, транспорт, фармацевты домашней госпитализации, компьютерное обеспечение и другие – я хочу поблагодарить всех в кассе "Клалит" за вдохновляющую самоотверженность наряду с заботой и волнениями каждого из нас о своей семье и друзьях".