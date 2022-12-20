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Китай призвал к усилиям по продвижению решения о двух государствах
20.12.2022 11:52 Ольга Белозерова

Китай призвал к усилиям по продвижению решения о двух государствах

Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал международное сообщество продвигать решение арабо-израильского конфликта на основе создания двух государств.

Об этом сообщает газета People's Daily Online.

Дипломат заявил, что вопрос конфликта Израиля и палестинцев стоит в повестке дня ООН уже более семи десятилетий. По словам китайского посла, каждый день бездействия - это "медвежья услуга" миру.

"Мы призываем все стороны проявить свою совесть, отстаивать справедливость и выполнять свои обязательства действиями. Мы надеемся, что Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности предпримут существенные шаги для продвижения решения о создании двух государств и поддержат палестинский народ в восстановлении и реализуя свои неотъемлемые права, чтобы Палестина и Израиль могли сосуществовать в мире",  - заявил Чжан Цзюнь. 

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