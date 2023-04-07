



Китай намерен способствовать скорейшему урегулированию палестинского вопроса

Китай продолжит усердно работать, чтобы способствовать скорейшему и надлежащему урегулированию палестинского вопроса.



Об этом заявило в пятницу министерство иностранных дел Китая со ссылкой на специального представителя Китая по делам Ближнего Востока.



Китай глубоко обеспокоен обострившимся конфликтом Израиля с палестинцами и Ливаном и призывает к максимальному спокойствию и сдержанности со всех сторон, особенно Израиля, заявил спецпредставитель китайского правительства по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь на встрече с посланниками Ближнего Востока в Пекине.

