Китай намерен способствовать скорейшему урегулированию палестинского вопроса
Китай продолжит усердно работать, чтобы способствовать скорейшему и надлежащему урегулированию палестинского вопроса.
Об этом заявило в пятницу министерство иностранных дел Китая со ссылкой на специального представителя Китая по делам Ближнего Востока.
Китай глубоко обеспокоен обострившимся конфликтом Израиля с палестинцами и Ливаном и призывает к максимальному спокойствию и сдержанности со всех сторон, особенно Израиля, заявил спецпредставитель китайского правительства по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь на встрече с посланниками Ближнего Востока в Пекине.