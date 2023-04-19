



Китай готов содействовать мирным переговорам между Израилем и Палестиной - МИД

Министр иностранных дел Китая заявил своим израильским и палестинским коллегам, что его страна готова помочь в проведении мирных переговоров, сообщило во вторник государственное СМИ Синьхуа.



Отдельные телефонные разговоры между министром иностранных дел Цинь Ганем и высокопоставленными израильскими и палестинскими дипломатами произошли на фоне недавних шагов Пекина по позиционированию себя в качестве регионального посредника.



Министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал к "шагам по возобновлению мирных переговоров" и сказал, что "Китай готов предоставить для этого комфортные условия", в телефонном разговоре в понедельник с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, сообщает Синьхуа в подведении итогов.



В разговоре министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Маликисом Цинь сказал, что Пекин поддерживает скорейшее возобновление переговоров.



В обоих телефонных рахговорах Цинь подчеркнул стремление Китая к мирным переговорам на основе реализации "решения двух государств".

