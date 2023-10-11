



Кирби: никто не хочет открытия фронта на севере Израиля





Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что на Ближний Восток уже прибыл авианосец армии США, а в Израиле приземлился самолет с передовым американским оружием. Это мощная военная сила, в этом нет сомнений. “Но главная причина, по которой мы это делаем, заключается в том, чтобы дать чувство безопасности гражданам Израиля", - сказал Кирби, но уточнил: "В этом есть и элемент сдерживания".



Кирби уточнил мысль, которую также передал президент Байден в своем выступлении вчера вечером, согласно которой США не потерпят ситуации в которой какое-либо региональное образование, террористическая организация или страна воспользовались ситуацией и войной - и присоединились к боевым действиям в Израиле.



Вместе с тем он дал понять, что США не намерены напрямую участвовать в войне. "Никто не хочет открытия северного фронта, даже высшие должностные лица в Израиле считают также", - заключил он.