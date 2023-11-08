



Кирби: ХАМАС осуществляет геноцид в отношении Израиля

Белый дом обвинил ХАМАС в проведении геноцида в отношении Израиля, отбиваясь от критики военной кампании ЦАХАЛа в Газе и большого числа жертв среди палестинского гражданского населения.



"ХАМАС действительно проводит геноцид в отношении народа Израиля. Они хотели бы стереть его с лица земли, они прямо об этом говорят", - заявил журналистам в Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



Он выступил на фоне резкой критики в адрес президента США Джо Байдена за поддержку действий Израиля в войне в Газе, которая, по утверждению ХАМАСа, унесла жизни более 10 тыс. палестинцев, в том числе более 4 тыс. детей.



"Мы не должны забывать о том, что произошло месяц назад: 1400 человек были убиты", - сказал Кирби.



"Когда ХАМАС принимал решение о проведении операций, он намеревался убивать людей", - подчеркнул он, особо отметив масштабы использования террористической группировкой гражданского населения в качестве "живого щита".



"Когда вы ведете войну в городских условиях, вам приходится делать жесткий выбор целей. Мы будем продолжать призывать их быть как можно более разборчивыми и осторожными", - сказал он.



Однако Израиль, по его словам, "имеет право и обязан защищаться" от того, "что явно представляло угрозу для его общества и народа".



Кирби уверил, что США "будут и впредь заботиться о том, чтобы у них были необходимые для этого инструменты и возможности".