



Кэмерон: Израиль никогда не будет в безопасности

Новый министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон предупредил, что Израиль никогда не будет в безопасности.



Такое заявление он сделал в интервью BBC.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Этого никогда не произойдет без долгосрочной безопасности и стабильности для палестинского народа; количество жертв среди гражданского населения в Газе слишком высоко", - считает он.



Кэмерон обвинил также израильских поселенцев в "неприемлемом насилии".