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Кэмерон: Израиль никогда не будет в безопасности
24.11.2023 20:12 Алина Груднева

Кэмерон: Израиль никогда не будет в безопасности

Новый министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон предупредил, что Израиль никогда не будет в безопасности.

Такое заявление он сделал в интервью BBC.

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"Этого никогда не произойдет без долгосрочной безопасности и стабильности для палестинского народа; количество жертв среди гражданского населения в Газе слишком высоко", - считает он.

Кэмерон обвинил также израильских поселенцев в "неприемлемом насилии".

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