



Катарский шейх призвал к миру с Израилем

Катарский шейх Хамад аль-Сувайди призвал к нормализации отношений с Израилем.

Об этом он сказал в интервью "Кан".

"Мы не можем изгнать Израиль, и Израиль не может уйти, люди должны быть реалистами. Конечно, будет критика, но я не сделал ничего плохого. Я люблю мир, надеюсь, что закончатся все войны и проблемы", - сказал он.

Израильтянам, планирующим посетить чемпионат мира по футболу в Катаре в следующем месяце, шейх сказал:

"Добро пожаловать в Доху. Они будут для нас как братья".