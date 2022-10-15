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Катарский шейх призвал к миру с Израилем
15.10.2022 12:23 Алина Груднева

Катарский шейх призвал к миру с Израилем

Катарский шейх Хамад аль-Сувайди призвал к нормализации отношений с Израилем.

 
Об этом он сказал в интервью "Кан".
 
"Мы не можем изгнать Израиль, и Израиль не может уйти, люди должны быть реалистами. Конечно, будет критика, но я не сделал ничего плохого. Я люблю мир, надеюсь, что закончатся все войны и проблемы", - сказал он.
 
Израильтянам, планирующим посетить чемпионат мира по футболу в Катаре в следующем месяце, шейх сказал:
 
"Добро пожаловать в Доху. Они будут для нас как братья".

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