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Катар возложил ответственность за "насилие" на Израиль
07.04.2023 19:54 Алина Груднева

Катар возложил ответственность за "насилие" на Израиль

Катар осудил Израиль за удары по Газы и Ливану, нанесенные в ответ на массированные ракетные обстрелы.

Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел страны.

"Министерство иностранных дел возлагает на Израиль исключительную ответственность за расширение круга насилия", — сказано в заявлении.

Катарцы сослались на столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на территории Храмовой Горы и в мечети Аль-Акса.

"Необходимы срочные действий международного сообщества, чтобы убедить Израиль прекратить насилие", - сказали в Дохе.
 

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