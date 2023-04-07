



Катар возложил ответственность за "насилие" на Израиль

Катар осудил Израиль за удары по Газы и Ливану, нанесенные в ответ на массированные ракетные обстрелы.



Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел страны.



"Министерство иностранных дел возлагает на Израиль исключительную ответственность за расширение круга насилия", — сказано в заявлении.



Катарцы сослались на столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на территории Храмовой Горы и в мечети Аль-Акса.



"Необходимы срочные действий международного сообщества, чтобы убедить Израиль прекратить насилие", - сказали в Дохе.

