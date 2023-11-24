Катар: среди освобожденных ХАМАСом - один филиппинец
По уточненным данным, среди освобожденных сегодня ХАМАСом заложников оказался один гражданин Филиппин.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Катара.
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Уточняется, что освобождены 13 израильтян, 10 тайцев и один филиппинец. Другие подробности пока что неизвестны.
Все освобожденные прошли первичный медицинский осмотр. Им выдали воду и чистую одежду.