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Катар осудил планы Израиля по расширению поселений
31.12.2022 16:11 Алина Груднева

Катар осудил планы Израиля по расширению поселений

Министерство иностранных дел Катара осудило планы нового нового израильского правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу, по расширению поселений в Иудее и Самарии.

Об этом говорится в официальном заявлении катарского МИД. Также власти страны осудили попытки "иудаизировать" Иерусалим.

"Решительно осуждаем планы израильского правительства по расширению поселений и его непрекращающихся попыток иудаизировать Иерусалим и мечеть Аль-Акса", - сказано в заявлении.

В катарском внешнеполитическом ведомстве сказали, что планы Израиля сводятся к "серьезному нарушению Устава ООН, принципов международного права, резолюций ООН и к вопиющему посягательству на права братского палестинского народа".

Утверждается, что это нанесет ущерб усилиям по достижению "решения о создании двух государств".

Катар призывает международное сообщество взять на себя ответственность за то, чтобы Израиль прекратил свою политику создания поселений.

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