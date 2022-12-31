



Катар осудил планы Израиля по расширению поселений

Министерство иностранных дел Катара осудило планы нового нового израильского правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу, по расширению поселений в Иудее и Самарии.



Об этом говорится в официальном заявлении катарского МИД. Также власти страны осудили попытки "иудаизировать" Иерусалим.



"Решительно осуждаем планы израильского правительства по расширению поселений и его непрекращающихся попыток иудаизировать Иерусалим и мечеть Аль-Акса", - сказано в заявлении.



В катарском внешнеполитическом ведомстве сказали, что планы Израиля сводятся к "серьезному нарушению Устава ООН, принципов международного права, резолюций ООН и к вопиющему посягательству на права братского палестинского народа".



Утверждается, что это нанесет ущерб усилиям по достижению "решения о создании двух государств".



Катар призывает международное сообщество взять на себя ответственность за то, чтобы Израиль прекратил свою политику создания поселений.