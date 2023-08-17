



Катар осудил контртеррористическую операцию Израиля в Дженине

Катар решительно осудил "агрессию" Израиля в Дженине, комментируя контртеррористическую операцию ЦАХАЛа.



Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел страны.



"Министерство иностранных дел предостерегает от расширения кругов насилия, которое сводит на ноль возможности для мира из-за продолжающейся израильской эскалации на палестинских землях", - сказали в Катаре.



Ранее Армия обороны Израиля провела контртеррористическую операцию, в ходе которой один подозреваемый был застрелен. Еще двоих террористов задержали.