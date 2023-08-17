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Катар осудил контртеррористическую операцию Израиля в Дженине
17.08.2023 16:26 Алина Груднева

Катар осудил контртеррористическую операцию Израиля в Дженине

Катар решительно осудил "агрессию" Израиля в Дженине, комментируя контртеррористическую операцию ЦАХАЛа.

Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел страны.

"Министерство иностранных дел предостерегает от расширения кругов насилия, которое сводит на ноль возможности для мира из-за продолжающейся израильской эскалации на палестинских землях", - сказали в Катаре.

Ранее Армия обороны Израиля провела контртеррористическую операцию, в ходе которой один подозреваемый был застрелен. Еще двоих террористов задержали.

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