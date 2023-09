Карта нового Ближнего Востока от Нетаниягу взбесила палестинцев

Посол ПА в Германии возмутился картой нового Ближнего Востока, которую показал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



По словам дипломата, на карте Иудея, Самария и Газа входят в состав Израиля, с чем в корне "несогласны" палестинцы.



"Нет большего оскорбления принципов ООН, чем лицезреть, как Нетаниягу демонстрирует перед ГА ООН карту Израиля, охватывающую всю землю от реки до моря, отрицающую "Палестину" и ее народ", - возмутился посол.



По его словам, на фоне такой демонстрации Нетаниягу "раскручивал" аудиторию риторикой о мире в регионе, хотя сам, таким образом, лишь "закрепил самую длительную военную оккупацию в современном мире".

The pro-Israel community has long treated Palestinian maps not showing Israel as a form of incitement.@IsraeliPM today used a map at the UN showing Israel as comprising all of Mandatory Palestine.



This should also be condemned by the US and all in our community as incitement. pic.twitter.com/Fy2On2K4lc