



Карикатуриста Guardian Стива Белла уволили за карикатуру с Нетаниягу

Политический карикатурист Стив Белл был уволен из газеты Guardian после обвинений в антисемитизме его работ.



Представитель Guardian заявил: "Принято решение не продлевать контракт со Стивом Беллом. Его карикатуры были важной частью "Гардиан" на протяжении последних 40 лет - мы благодарим его и желаем ему всего наилучшего".



На прошлой неделе он написал в Твиттере о карикатуре, связанной с нападением Хамаса, которая, как он утверждает, была отклонена редакторами Guardian.



На карикатуре был изображен Биньямин Нетаниягу в боксерских перчатках, держащий скальпель над собственным животом, на котором была изображена карта, показывающая сектор Газа. Карикатура содержала цитату: "Жители Газы, убирайтесь немедленно".



Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message "pound of flesh"... pic.twitter.com/kSfmfzlmhy — Steve Bell (@BellBelltoons) October 9, 2023

Белл, проработавший в газете четыре десятилетия, заявил, что подал карикатуру в понедельник утром в The Guardian. Через четыре часа, по его словам, она была отклонена старшими редакторами. После этого он опубликовал карикатуру на своей собственной странице в Twitter (X).Карикатура была выпущена в тот момент, когда израильские ВВС усилили бомбардировки сектора Газа. Критики утверждали, что использованные в ней образы являются отсылкой к Шейлоку, антагонистичному еврейскому ростовщику из шекспировского "Венецианского купца", который настаивает на "фунте плоти", который ему причитается.Белл утверждал, что это отсылка к аналогичной карикатуре 1960-х годов на бывшего президента США Линдона Б. Джонсона, на которой главнокомандующий США изображен делающим надрез на своем животе в форме Вьетнама."В карикатуре речь идет именно о катастрофическом провале политики Биньямина Нетаниягу, который непосредственно привел к ужасным недавним злодеяниям в Газе, и о его предполагаемом ответе жителям Газы", - заявил Белл в интервью Jewish Chronicle."Guardian имеет полное право не публиковать мою карикатуру по своему усмотрению, но она не должна делать это, используя совершенно надуманные и ложные причины. Все это препятствует обсуждению ужасной, но важной темы".