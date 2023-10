Карикатуриста Guardian Стива Белла уволили за карикатуру с Нетаниягу

Политический карикатурист Стив Белл был уволен из газеты Guardian после обвинений в антисемитизме его работ.



Представитель Guardian заявил: "Принято решение не продлевать контракт со Стивом Беллом. Его карикатуры были важной частью "Гардиан" на протяжении последних 40 лет - мы благодарим его и желаем ему всего наилучшего".



На прошлой неделе он написал в Твиттере о карикатуре, связанной с нападением Хамаса, которая, как он утверждает, была отклонена редакторами Guardian.



На карикатуре был изображен Биньямин Нетаниягу в боксерских перчатках, держащий скальпель над собственным животом, на котором была изображена карта, показывающая сектор Газа. Карикатура содержала цитату: "Жители Газы, убирайтесь немедленно".



Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message "pound of flesh"... pic.twitter.com/kSfmfzlmhy