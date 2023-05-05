



Кандидат в послы США в Иордании настоит на экстрадиции террористки из Сбарро

Кандидат на пост посла США в Иордании Яэль Лемперт пообещала настаивать в случае ее утверждения на должность на экстрадиции террористки Ахлам Тамими, участвовавшей в организации взрыва в Иерусалиме в 2001 году, в результате которого погибли 15 человек, в том числе семеро детей.



Об этом она объявила на слушаниях в Сенате.



"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы Ахлам Тамими предстала перед правосудием в США за ее ужасные преступления", — сказал Лемперт.



Во время слушаний сенатор-республиканец Тед Круз сказал кандидатке, что полон решимости привлечь к ответственности террористку, убившую, в том числе, американцев. По его словам, он лично неоднократно поднимал вопрос об экстрадиции в разговорах с королем Иордании.



Круз спросила Лемперт, готова ли она поддержать отказ от военной и экономической помощи Иордании, если страна откажет в экстрадиции Тамими, в качестве рычага давления.



"Наши отношения с Иорданией многогранны и чрезвычайно важны. Я готова изучить различные способы продолжения этой дискуссии с иорданцами", — ответила Лемперт.



Тамими находится в списке самых разыскиваемых террористов ФБР. Она переехала в Иорданию после того, как была освобождена из израильской тюрьмы в 2011 году в результате сделки по обмену заключенными.



США неоднократно настаивали на ее экстрадиции, поскольку две жертвы нападения в ресторане "Сбарро" в Иерусалиме были американцами. ХАМАС призывал власти Иордании не исполнять требования США.



