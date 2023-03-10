Каменный террор в Иерусалиме: пострадал пассажир автобуса
Утром, 10 марта, в Иерусалиме недалеко от Бейт-Ханина автобус забросали камнями.
В результате нападения пассажир получил легкие ранения.
Он был ранен осколками разбившегося стекла. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
Полиция удалось установить личности нападавших. В итоге, были задержаны двое несовершеннолетних в возрасте 12 лет.
שני קטינים בני 12 מאיזור בית חנינא נעצרו בחשד שיידו הבוקר אבנים לעבר אוטובוס בצפון העיר ופצעו נוסע באורח קל @noabaranes10 pic.twitter.com/eifYufFw8j— גלצ (@GLZRadio) March 10, 2023