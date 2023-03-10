



Каменный террор в Иерусалиме: пострадал пассажир автобуса

Утром, 10 марта, в Иерусалиме недалеко от Бейт-Ханина автобус забросали камнями.



В результате нападения пассажир получил легкие ранения.



Он был ранен осколками разбившегося стекла. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.



Полиция удалось установить личности нападавших. В итоге, были задержаны двое несовершеннолетних в возрасте 12 лет.