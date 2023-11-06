Новости » Арабо-израильский конфликт
Камала Харрис возглавит план действий по борьбе с исламофобией
06.11.2023 07:00 Катя Шульц

Камала Харрис возглавит план действий по борьбе с исламофобией

Вице-президент США Камала Харрис решила возглавить план действий по борьбе с исламофобией.

9 лет назад Харрис вышла замуж за Дугласа Эмхоффа, который родился в еврейской семье.

Элла Эмхофф, дочь Дугласа от первого брака, падчерица Камалы в это же время собирает деньги в фонд “пострадавших жителей Газы”. Пресса уже отзывается об этом таким образом, как “собирает деньги для ХАМАС”.

И это в то время, когда антисемитизм достиг исторического уровня не только в США, но и по всему миру после нападения ХАМАС на юг Израиля.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы