



Камала Харрис возглавит план действий по борьбе с исламофобией

Вице-президент США Камала Харрис решила возглавить план действий по борьбе с исламофобией.



9 лет назад Харрис вышла замуж за Дугласа Эмхоффа, который родился в еврейской семье.



Элла Эмхофф, дочь Дугласа от первого брака, падчерица Камалы в это же время собирает деньги в фонд “пострадавших жителей Газы”. Пресса уже отзывается об этом таким образом, как “собирает деньги для ХАМАС”.



И это в то время, когда антисемитизм достиг исторического уровня не только в США, но и по всему миру после нападения ХАМАС на юг Израиля.



