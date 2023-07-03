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Как в боевике: запись камеры бойца Маглан в Дженине
03.07.2023 19:49 Аркадий Бочаровский

Как в боевике: запись камеры бойца Маглан в Дженине


За последний день (с вечера воскресенья, 2 июля) было зафиксировано множество перестрелок между силами безопасности и террористами в районе Дженина в рамках операции, которую ЦАХАЛ проводит в этом районе.

Силы Маглан, в ходе антитеррористической операции в городе, столкнулись с огнем, который открыли террористы. Силы открыли ответный огонь по источникам огня. Бой был запечатлен на камеру шлема одного из бойцов в видео, который выглядит как отрывок из боевика.
 




 

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