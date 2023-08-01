



Как судят солдата-бедуина - участника погромов во время операции Страж Стен

Молодой бедуин Мухаммад Альбриги был осужден за ряд террористических преступлений и за участие в мятежах в период операции "Страж Стен" в Негеве.



Он был приговорен к более мягкому наказанию после подписания сделки о признании вины. Из материалов следствия следует, что на момент совершения преступлений Мухаммад Альбриги служил в ЦАХАЛе.



По окончании расследования он был обвинен в причастности к шести инцидентам, в ходе которых арабы бросали камни, поджигали шины, а в некоторых случаях даже стреляли в полицейских и еврейских жителей.



Согласно обвинительному заключению, он вместе со своими друзьями "разрушил забор полицейского участка в городе Рахат, забросал его камнями и даже поджег автомобиль, находившийся на территории участка".



В другом случае полицейские были атакованы камнями и бутылками с зажигательной смесью. Позже Альбриги вместе со своими друзьями отправился для участия в беспорядках в районе Рамат Эшколь в Лоде, где они участвовали в беспорядках, во время которых Альбриги вместе со своими друзьями в масках забрасывал евреев камнями и устраивал беспорядки, даже стрелял в полицейских фейерверками и боевыми патронами.



Около двух месяцев назад прокуратура заключила с ним особо мягкое соглашение о признании вины, и он был окончательно осужден за участие в инциденте в Лоде. Он был признан виновным в массовых беспорядках и попытке нападения при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, в отношении него было возбуждено дело о нарушении порядка, поскольку он нарушил условия домашнего ареста, под которым он должен был находиться.



В рамках сделки о признании вины он был приговорен лишь к 12 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 10 000 шекелей. Судья окружного суда Беэр-Шевы Йоав Атар подверг резкой критике соглашение о признании вины, достигнутое прокуратурой с адвокатом обвиняемого, и даже заявил, сомневается в том, стоит ли его одобрить.