



Как работает израильский лазер-перехватчик



Издание Калькалист опубликовало большой материал об израильском проекте лазерного перехвата Маген Ор. В статье опубликовано много ранее неизвестных подробностей об этой системе.



Форма перехвата с помощью лазера будет существенно отличаться от того, к чему мы привыкли за 12 лет работы "Железного купола" - драматических шоу эффектных взрывов, белых шлейфов и дымовых грибов в небе страны.



Любители экшена будут разочарованы, узнав, что луч, который вырвется из прицела Маген Ор, не будет виден невооруженным глазом ни днем, ни ночью. Сам процесс должен быть бесшумным, поскольку наведение луча на цель не сопровождается громом ракеты, покидающей пусковую установку, подобно перехвату с помощью Железного Купола.



Вместо взрыва луч, направленный из светового экрана на ракету-мишень, уничтожит ее путем быстрого “сваривания” при очень высокой температуре. Мощность луча составляет около 100 киловатт, а его диаметр - примерно диаметр монеты в 10 шекелей. На данный момент ее эффективная дальность оценивается примерно в 10 километров, и это не окончательная цифра: "Единственное, что здесь шумит, - это только огромный генератор, который обеспечивает ее энергией, необходимой для производства лазерных лучей, которые она будет запускать по предназначенным для нее целям", - говорят разработчики.



Разработчики системы на данном этапе не говорят, сколько длится работа самого лазера - а именно столько времени лазерный луч находится на перехваченном объекте и уничтожает его при высокой температуре. И даже тогда не обязательно, чтобы раздался взрыв, потому что луч может быть направлен на одно из крыльев ракеты, расплавить его, вывести из равновесия в результате чего она рухнет неподалеку от места запуска.



Еще один вопрос, на который команды разработчиков отказываются дать ответ, касается количества перехватов, которые лазерный луч способен осуществить за определенный промежуток времени. Ответ на этот вопрос, скорее всего, дадут реальные испытания в бою, и в любом случае, по словам представителей компании-разработчика Rafael, Маген Ор станет еще одним элементом в многослойной гибридной системе обороны. Возможность направлять систему на различные цели в условиях штормовой погоды, тумана, песчаных бурь и облаков будет варьироваться от ограниченной до невозможной - что потребует в любом случае держать в полной боевой готовности "Железный купол", а также его перехватчики.