



Как прорвали заграждения: ХАМАС опубликовал видео первого удара



Война ХАМАСа с Израилем началась беспрецедентной по своим масштабам и характеристикам атакой ХАМАС, которая застала Израиль врасплох.



Видео, которые публикует террористическая организация, действительно используются для психологической войны против Израиля, но в них один за другим раскрываются грандиозные провалы, которые дорого обходятся израильской стороне.



مشاهد من اجتياز كتائب القسام خط الجبهة للعدو الصهيوني لاقتحام مواقعه العسكرية شمال قطاع غزة ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/HEUHca54Qy — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 8, 2023

В видео, опубликованных ХАМАСом, показаны первые моменты проникновения террористов на КПП "Эрез". Сначала видно, как они открывают огонь по КПП, стреляют во все стороны и пытаются похитить израильских солдат и офицеров.Другое видео, опубликованное сегодня, показывает начальный удар противника, предпринявшего беспрецедентную атаку. В видео показан шквальный огонь из Газы, под прикрытием которого ХАМАС совершает налеты с воздуха.Террористическая организация подробно описывает, как осуществлялась комбинированная атака из сектора Газа, включавшая в себя обстрел израильской территории, в том числе района Гуш-Дан, тысячами ракет, использование БПЛА, сбрасывающих бомбы, и спецназа, чтобы сломить израильские меры сдерживания и обороны - и таким образом прорваться на израильскую территорию.