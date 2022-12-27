



Как нашли иерусалимского террориста. Подробности

Через два дня после теракта 23 ноября на въезде в Иерусалим силам безопасности и полиции удалось восстановить часть маршрута побега террориста: Ислам Фарух после установки зарядов скрылся на скутере в направлении Нахаль Ог в Миидбар Йехуда. Там у него сломался скутер, и это был последний раз, когда его видели на камерах наблюдения.



С этого момента в дело вступило элитное подразделение ЦАХАЛа, специализирующееся на исследовании пустынной местности, и бойцам удалось обнаружить пещеру, в которой Фарух спрятал дополнительные заряды взрывчатки. В том же районе он выбросил одежду, которая была на нем в день нападения. Всего в пещере террориста было найдено пять зарядов, которые, как предполагается, должны были использоваться им для совершения терактов.



Скутер, которым пользовался террорист, был куплен в районе Кфар-Акев. Это важная деталь помогло установить местонахождение террориста, который после нападения вернулся к своим повседневным делам, пока не был арестован. Сегодня, 27 декабря в окружном суде Иерусалима против него был подан иск. Во время допроса Фарух признался в содеянном. Он показал представителям служб безопасности лабораторию, где он изготовлял заряды, и место, где спрятал взрывчатку. Он также рассказал о причине, побудившей его совершить теракт: экстремистская исламистская идеология. Фарух не выразил раскаяния в содеянном.