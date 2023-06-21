



Как наказали солдат ЦАХАЛа, проклинавших Израиль

Армия обороны Израиля сообщила о наказании солдат, выразивших поддержку терроризму, находясь в форме на территории базы ЦАХАЛа.



"Солдаты были приговорены к длительным срокам лишения свободы командиром транспортного центра управления", - сказано в официальном сообщении.



По данным Армии обороны Израиля, все четверо солдат были приговорены к 30 суткам лишения своды, а еще один военнослужащий - к 21 суткам.



"ЦАХАЛ осуждает слова, сказанные на видео", - резюмировали военные.



Напомним, солдаты опубликовали видео, в котором заявили: "Аллах с Дженином, Аллах с Палестиной, Израилю - п****". Солдаты служат в транспортном центре управления транспорта и логистики. Они записали свое обращение, находясь на базе на юге страны. Утром их арестовали, однако позже военная прокуратура их свободила.