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Как наказали солдат ЦАХАЛа, проклинавших Израиль
21.06.2023 18:05 Алина Груднева

Как наказали солдат ЦАХАЛа, проклинавших Израиль

Армия обороны Израиля сообщила о наказании солдат, выразивших поддержку терроризму, находясь в форме на территории базы ЦАХАЛа.

"Солдаты были приговорены к длительным срокам лишения свободы командиром транспортного центра управления", - сказано в официальном сообщении.

По данным Армии обороны Израиля, все четверо солдат были приговорены к 30 суткам лишения своды, а еще один военнослужащий - к 21 суткам.

"ЦАХАЛ осуждает слова, сказанные на видео", - резюмировали военные.

Напомним, солдаты опубликовали видео, в котором заявили: "Аллах с Дженином, Аллах с Палестиной, Израилю - п****". Солдаты служат в транспортном центре управления транспорта и логистики. Они записали свое обращение, находясь на базе на юге страны. Утром их арестовали, однако позже военная прокуратура их свободила.

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