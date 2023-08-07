



Как известному террористу удалось добраться до центра Тель-Авива с оружием?

Субботний теракт в Тель-Авиве, трагически закончившийся смертью полицейского, совершенный 22-летним террористом, требует тщательного изучения.



Как пишет Ynet, вызывает глубокую озабоченность тот факт, что вооруженный беглец из Дженина смог свободно перемещаться в эпицентре одного из самых оживленных городов Израиля, особенно в день, отмеченный усиленными мерами безопасности из-за опасений возможных ответных нападений после убийства палестинского подростка в деревне Бурка. Аппарат безопасности должен решительно заняться этими вопросами.



Издание интересуется, каким образом вооруженный террорист из Дженина, связанный с Исламским джихадом и находившийся в розыске в течение шести месяцев, смог проникнуть вглубь Израиля? Были ли какие-либо сигналы или разведывательные данные, указывающие на то, что этот террорист имел намерение начать атаку? Если нет, то почему было сделано это упущение? Он действовал независимо?



Камеры наблюдения зафиксировали, что террорист проходил мимо ресторана, не разрядив оружия. Только когда у патрулей возникли подозрения из-за его поведения и внешнего вида, он открыл огонь. Какова была его конкретная цель? Была ли его целью огромная еженедельная демонстрация на улице Каплан?

Что было написано в письме, обнаруженном у нападавшего, и которое находится в настоящее время в распоряжении ШАБАК? Предлагались ли в нем какие-либо подробности, связывающие нападение со смертью палестинца в деревне Бурка?



Издание подчеркивает, что нападавший является видным деятелем в лагере беженцев Дженин и членом террористической группировки “Дженинская бригада”. Он тесно связан с военным подразделением Исламского джихада и был отмечен израильскими властями как скрывающийся от правосудия. На видео, якобы записанном недавно, видно, как нападавший с оружием в руке решительно заявляет по-арабски: “Кровь, кровь, кровь. Это наше единственное общение с ними (евреями). Наш подход и методы остаются непоколебимыми."



ШАБАК и ЦАХАЛ тщательно расследуют не только проникновение террориста из Дженина вглубь израильской территории, но и вопиющую оплошность, связанную с тем, что не был обнаружен его переход границы.



Примечательно, что этот инцидент выделяется как один из редких случаев за последнее десятилетие, когда признанный террорист, действовавший тайно, успешно прорвался через центр Израиля и преодолел барьер безопасности, вооруженный огнестрельным оружием, а затем незамеченным совершил нападение со смертельным исходом.



Хотя расследование нападения находится на начальной стадии, однозначно установлено, что нападавший был причастен к обстрелу подразделений ЦАХАЛа в Иудее и Самарии примерно шесть месяцев назад. С этого момента он должен был находиться под неустанным наблюдением.



После нападения палестинцы обнаружили в доме нападавшего письмо-завещание, в котором не упоминалось об инциденте в деревне Бурка. В нем говорилось: “Я, Камель Абу Бакр, обращаюсь к вам в своих последних словах. Я принадлежу к исламу, я не принимаю никакой другой принадлежности. Не связывайте меня ни с какой фракцией или партией, я мусульманин, и этого достаточно. Где найдут мое тело - похороните меня, чтобы я не был в холодильнике для трупов. Не стройте надгробие. Пусть никто не публикует фотографии, посты или песни. Не стройте траурный шатер во имя мое".



Комиссар израильской полиции Коби Шабтай, выступая с места нападения, недвусмысленно заявил, что нападавший “оставил после себя письмо, подтверждающее его готовность отдать свою жизнь, указывающее на его намерение стать мучеником”. Это письмо, найденное в кармане терориста, отличается от того, который палестинцы нашли в доме нападавшего. Но вопрос сейчас в том, были ли у него сообщники, пишет Ynet.



