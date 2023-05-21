



Как Израиль выявил и уничтожил места производства ракет Исламского джихада

Палестинский Исламский джихад выпустил ракеты из Газы около двух с половиной недель назад в сторону Сдерота в связи со смертью заключенного службы безопасности Хадера Аднана. Командующего армией Южного командования полковника Лирона Батито попросили рассказать о секретном плане атаки: "Черный плащ" — буклет из десятков страниц, в который включены качественные цели для атаки, включая фотографии высокопоставленных должностных лиц Исламского джихада и террористической инфраструктуры, пишет jpost.



"Около сотни ракет в середине дня в Сдероте? Масштабы удивили нас", - сказал старший офицер ЦАХАЛа, добавив, что "в случае с ХАМАСом мы были весьма недовольны "Исламским джихадом", потому что они не выполнили своих обязательств. Было ясно, что Израиль не может быть спокойным и что требуется ответная реакция иного рода".



Управление военной разведки заявило, что не только ХАМАС не принимал участия в ракетных обстрелах, но и что высокопоставленные лидеры ХАМАС в Газе Яхья Синвар и Мохаммед Дейф не собирались участвовать в эскалации, если она начнется, и поэтому ЦАХАЛ были сосредоточены только на командирах "Исламского джихада".



В каждой операции есть много критических моментов, и один из них — этап выбора целей для атаки. Вокруг каждой из целей идет углубленная дискуссия о том, каковы последствия и каковы достижения, особенно когда не хотят втягивать ХАМАС в прямую конфронтацию с Израилем.



После того, как рекомендации были составлены в Южном командовании, они были рассмотрены старшими должностными лицами разведывательного отдела ШАБАКа.



В отличие от операции "Рассвет", начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви решил начать с того, что Израиль нанес серьезный ущерб инфраструктуре разработки, производства и хранения оружия "Исламского джихада", чтобы создать огромный шоковый эффект для организации, которая получает полное финансирование от Ирана.



После того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу одобрил план операции, возникла проблема другого рода, которая заключалась в том, чтобы помешать трем разным высокопоставленным чиновникам Исламского джихада в удобное время для одновременной атаки.



Высокая планка, заданная начальником штаба, создавала задержки с началом такой операции, название которой было изменено с "Черный плащ" на "Щит и стрела", поскольку каждый раз возникала проблема разного рода: неудобные сроки проведения нападение из-за погодных условий или нахождение в окружении гражданских лиц, не причастных к терроризму, которые могли бы помешать такой атаке.



"Прошедшее время позволило нам организовать набор критически важных объектов инфраструктуры для атаки, с помощью которых мы критически оптимизировали нашу защиту посредством наших усилий по нападению, — сказал старший офицер израильских ВВС. - Мы повредили их пусковые возможности, которые, без сомнения, включали бы пуски по Гуш-Дану. Это результат глубокой разведывательной работы, планирования совместно с оперативным подразделением ШАБАК, что было ключевым фактором в этой операции", — продолжил он.



Достижения разведки были достигнуты благодаря одному чиновнику, который отвечал за раскрытие самых секретных видов деятельности "Исламского джихада" и ХАМАСа, а также источника их силы - который, помимо складов оружия, также включал маршруты контрабанды в Газу оружия, производственных машин и материалов, из которых в основном производятся взрывные заряды, ракеты, минометные мины и пусковые установки.



Через минуту после трех целенаправленных нападений на должностных лиц Исламского джихада ВВС предприняли широкомасштабные атаки по всему сектору Газа, нанеся бомбовые удары по 12 целям, включая туннель, в котором находился крупнейший цех по производству ракет, лаборатории по производству взрывчатых веществ, запуск ямы и оружейные склады.



К концу операции ЦАХАЛ атаковал 32 объекта инфраструктуры. "С этих мест были бы выпущены ракеты по израильским гражданам, и в лучшем случае "Железному куполу" придется иметь дело с ними", — пояснил высокопоставленный офицер ЦАХАЛа.



Одна из целей, атакованных в ходе операции , включала склад химических материалов, который было очень трудно переправить контрабандой в Газу и который был построен в гражданской среде.



"Это цель, которую мы атаковали в ходе операции "Рассвет" . Они восстановили объект, мы снова обнаружили его и атаковали. Эти точные действия вызывают чувство враждебности у "Исламского джихада"; они перенесли объект в другое место", - сказал Walla представитель ЦАХАЛа.



Еще одним местом, которое подверглось нападению, был туннель, в котором был построен завод по производству ракет. Сообщается, что "Исламский джихад" построил объект глубоко под землей, потому что хотел повысить уровень его живучести против атак ВВС. Лейтенант ЦАХАЛа, специализирующийся на визуальной разведке, рассказал, что они использовали ИИ для обнаружения производственных цехов и что "у нас есть очень опытные исследователи с накопленными знаниями, которые знают, как идентифицировать знаки для обнаружения производственных цехов".



По предварительной оценке исследовательского отдела ЦАХАЛа, склады боеприпасов "Исламского джихада" были "полностью уничтожены", включая основные районы производства ракет.



Этот чиновник, который завершит через несколько месяцев свой срок полномочий, сказал, что "мы наносили удары в самое сердце по источникам власти Исламского джихада и Хамаса все время, даже на регулярной основе. Мы также усложняет задачу ХАМАСу. Нет входа с моря".



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