



"Как "Хизбалла" в Ливане". Подробности боя в Дженине



Представитель Центрального командования прокомментировал сегодня, 19 июня, в беседе с корреспондентом портала Walla бой в Дженине. Он сказал, что характер засады, подготовленной для бойцов, был очень необычным.



"Заряды, которые были использованы, похожи на возможности "Хизбаллы" в Ливане, здесь есть нюанс, с которым мы еще не сталкивались", - пояснил он. "По предварительной оценке, применение заряда весом около 40 кг, который вывел из строя автомобиль "Пантера", это необычно и даже экстремально для этого района".



По его словам, поврежденный автомобиль был защищен от взрывных устройств, фугасов и стрелкового оружия, поэтому сейчас выясняется, была ли взрывчатка, вызвавшая повреждения, местного производства или была завезена в район контрабандой. "Заряд раздробил заднюю часть "Пантеры", как только солдаты вышли из машины, по ним начали стрелять", - сказал источник. "Это не единичный случай, за последний месяц мы наблюдаем резкое увеличение количества применения диверсионных фугасов".



Как пояснил представитель Центрального командования, использование этого мощного взрывного устройства характерно для "Хизбаллы" на границе Ливана и ХАМАСа в Газе. "Мы потрясены интенсивностью повреждений, "Пантера" - новая бронемашина, теперь нам придется пересмотреть планы въездов в район Дженина", - предупредил источник. "Нам нужно понять, как образовалась брешь в разведданных и анализе местности перед операцией".



"В машине образовалась большая дыра, и теперь мы ждем оценки ситуации, чтобы принять решение о том, какие бронемашины могут быть использованы в Дженине, и как войти в район, когда есть такие заряды, которые угрожают силам - правила игры изменились", - добавил источник. После этого он уточнил, что они еще не исключили возможность того, что была использована самодельная ракета или заряд, который был активирован на боку машины.



Командиры в секторе Самарии объяснили сегодня утром, 19 июня, почему их так удивил этот инцидент. "В течение последних шести месяцев ЦАХАЛ и ШАБАК препятствовали ввозу в район материалов двойного назначения, чтобы предотвратить производство взрывных устройств.