



Кахана выступает за проведение встреч с Аббасом

Матан Кахана высказался по поводу встреч с лидером ПА Махмудом Аббасом в интервью для "Исраэль хайом". Матана выразил мнение, что встречи стоит проводить, если они важны для безопасности Израиля.



"Мы не выбираем лидеров наших врагов. Я за любую встречу, которая важна для безопасности Государства Израиль, и если есть что-то, что требуется для безопасности, было бы серьезной ошибкой не сделать этого. Если бы я был министром обороны, и я бы подумал, что необходимо встретиться с Абу Мазеном для укрепления безопасности Израиля - я бы сделал то, что необходимо. Я доверяю Ганцу, что когда он решает встретиться с кем-то", - сказал Кахана.



