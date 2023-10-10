



Кадыров грозится отправить в Израиль своих "миротворцев"



Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в Израиле, который подвергся террористическому нападению ХАМАСа.



Он, как ни странно, поддержал палестинцев, и призвал мусульманские страны создать коалицию, осудив операцию ЦАХАЛа "Железные мечи" в Газе.



"Обращаюсь к лидерам мусульманских стран - создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков. Мы поддерживаем "Палестину". И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее", - сказал Кадыров.



По словам главы Чечни, они и сам бывал в Израиле, а его делегация "испытала на себе попытки провокации".



"Поэтому я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям", - добавил Кадыров.

