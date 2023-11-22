



Кабинет одобрил беспрецедентную сделку по освобождению заложников



Рано утром 22 ноября кабинет министров Израиля в результате беспрецедентного голосования одобрил соглашение об освобождении около 50 заложников, похищенных в Газе во время террористического акта 7 октября.



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В заявлении правительства, сообщающем о результатах голосования, не уточняется, как именно голосовали министры. Партия Религиозный сионизм, несмотря на то, что ранее выступала против соглашения, проголосовала "за", и только члены фракции "Оцма Иегудит" министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира проголосовали "против".



Не все детали соглашения были официально обнародованы, однако официальный представитель израильского правительства, выступая во вторник перед журналистами, сообщил, что в рамках соглашения предполагается освободить 50 живых израильских граждан, в основном женщин и детей, группами по 12-13 человек в день.



В обмен на это Израиль впервые с начала войны согласился на прекращение огня как минимум на четыре дня.



Правительство подтвердило эти условия соглашения после голосования, не сообщив подробностей относительно других уступок Израиля.



Израиль согласился освободить из тюрем палестинских женщин и несовершеннолетних и разрешить им вернуться в свои дома, расположенные в основном в Иудее и Самарии и в Восточном Иерусалиме. Израиль избегает называть конкретную цифру, однако ХАМАС в своем заявлении, приветствующем "гуманитарное перемирие", назвал цифру в 150 человек.



"Положения этого соглашения были сформулированы в соответствии с видением сопротивления и его принципами, которые направлены на служение нашему народу и укрепление его стойкости перед лицом агрессии", - говорится в заявлении ХАМАС.



Израиль согласился впустить в Газу дополнительное количество топлива, а также значительные объемы гуманитарной помощи.



ХАМАС заявил, что в рамках перемирия Израиль прекратит полеты беспилотников над югом Газы и будет осуществлять их только на севере анклава в течение шести часов в день, с 10 до 16 часов.



Террористическая группировка уточнила, что, хотя она и согласилась на прекращение огня, "наши пальцы останутся на курке, а наши победоносные бойцы - начеку, чтобы защитить наш народ и дать отпор оккупантам".



По словам источников, включая израильского чиновника, соглашение предусматривает полную паузу в наземных операциях ЦАХАЛа в Газе и прекращение воздушных операций Израиля над территорией, за исключением северных районов, где они будут прерываться только на шесть часов в день.



Подтверждая соглашение, Катар сообщил, что время начала операции будет объявлено в ближайшие 24 часа. В заявлении министерства иностранных дел Катара, распространенном рано утром в среду, переговоры, в результате которых было достигнуто соглашение, достигли успеха благодаря посредничеству Египта, США и Катара.