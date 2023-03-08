



Йоси Даган снова попал под обстрел

Во второй половине дня в среду был обстрелян информационный тур, который возглавлял глава регионального совета Самарии Йоси Даган на смотровой площадке Йосеф на горе Геризим рядом со Шхемом.



По данным Регионального совета Самарии, во время тура было произведено четыре выстрела , что вынудило Дагана и гостей из-за границы, которых он сопровождал, укрыться.



“Поселение в Самарии никогда не опустит голову. Мы не боимся. И я говорю Абу Мазену (президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу), террористу, и его друзьям-убийцам в Шхеме, мы, народ Израиля, не боимся вас, мы сильнее вас, мы верим, и мы добавим сюда света, добавим здесь строительства, добавим сюда силы, мы будем путешествовать без страха, без опасений, мы победим вас, сборище варваров”, — сказал Даган.



Глава регионального совета призвал правительство к действиям, заявив, что “мяч на вашей стороне, нельзя называть это ручейком, это волна терроризма. Хозяин дома должен сойти с ума и остановить эту волну террора, мы продолжим путешествовать и строить, и народ Израиля победит”.

