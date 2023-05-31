



Йоси Даган о теракте в Самарии: мы предупреждали, что заплатим кровью

Ответственность за вчерашний теракт в Самарии, в результате которого погиб Меир Тамари, взяло на себя военное крыло ФАТХа "Бригады мучеников Аль-Аксы".



Террористические организации, в свойственной для них форме, позлорадствовали из-за трагедии.



В ХАМАСе объявили о "беспомощности" Израиля. "Это нападение доказывает способность "сопротивления" застать врасплох оккупационную армию, несмотря на готовность сионистского оборонного ведомства. Мы продолжим наносить удары, чтобы защитить свою землю и свой народ", - сказано в заявлении.



"Исламский джихад" объявил, что это убийство "является частью сильного и четкого сигнала в ответ на продолжающиеся преступления Израиля против палестинцев". "Пусть они знают, что их солдаты и поселенцы не будут в безопасности, пока продолжается агрессия против нашей земли и наших святых мест".



По данным Israel Hayom, на дороге, ведущей к поселению Хермеш, стоит военный блокпост, на котором не ведется круглосуточное дежурство. В момент теракта там не было солдат. Глава регионального совета Самарии Йоси Даган раскритиковал решение армии не дежурить на блокпосту постоянно.



"Нападение произошло всего в нескольких метрах от блокпоста. Если бы он был активен, эта атака была бы предотвращена. Мы умоляли восстановить КПП, мы предупреждали, что заплатим кровью, но наши просьбы остались без ответа. Если бы израильское правительство не уступило международному давлению, убрав контрольно-пропускные пункты, в том числе этот, Меир был бы с нами сегодня здесь. Я требую немедленного восстановления блокпостов сейчас же", - подчеркнул Даган.