



Йоси Даган: нужна операция "Страж Стен 2.0"

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган прокомментировал волну террора, обрушившуюся на Израиль.



Он призвал начать операцию "Страж Стен 2.0", чтобы остановить "третью интифаду".



"Граждане Израиля продолжают страдать от нападений ежедневно, час за часом. Некоторые из нападений освещаются в СМИ, а некоторые остаются незамеченными", - подчеркнул он.



По словам Дагана, атаки продолжатся до тех пор, пока не будет инициирована новая операция, которая "рано или поздно должна произойти".



"Мы устали считать потери. Операция необходима", - отметил он.



Даган добавил, что необходимо закрыть КПП в Самарии, поймать террористов, искоренять террор и продолжать конфискацию оружия, помимо активной боевой фазы.





