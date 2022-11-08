



Йоси Даган: "Новое правительство должно восстановить безопасность"

Глава Регионального совета Самарии Йоси Даган выразил соболезнования семье умершего Шалома Софера, ставшего жертвой теракта две недели назад.



Даган заявил, что новое правительство должно восстановить безопасность для всех граждан Израиля. Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Новое правительство должно перевернуть страницу и действовать иначе, чем его предшественник. Оно должно заменить снятые блокпосты и начать масштабные операции по уничтожению террористической инфраструктуры, построенной ПА, которая сама является террористической организацией. Новое правительство должно восстановить безопасность граждан Самарии, а оттуда - всех граждан Государства Израиль. Нынешняя ситуация, в которой евреи не в безопасности на своей родине, не может продолжаться", - подчеркнул Йоси Даган.