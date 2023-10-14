



JFNA соберут $500 млн на поддержку Израиля

Еврейские федерации Северной Америки (JFNA) начали беспрецедентную кампанию, чтобы собрать 500 миллионов долларов для поддержки Израиля.

Собранные средства будут направлены как на срочные гуманитарные нужды, включая медикаменты, оборудование и жилищное обустройство, так и на долгосрочное восстановление и реабилитацию, начиная от восстановления домов и инфраструктуры, и заканчивая психологической помощью пострадавшим.

Еврейские федерации Северной Америки также незамедлительно выделили 10 миллионов долларов 20 организациям, оказывающим чрезвычайную помощь и поддержку в Израиле, включая Еврейское агентство Сохнут, Джойнт, Всемирный ОРТ, Израильскую травматологическую коалицию, Объединенную Хацалу, Маген Давид Адом, ЗАКА, Медицинский центр Барзилай и Медицинский центр Сорока.

"В один из самых темных моментов в истории Израиля Еврейские федерации Северной Америки запускают историческую кампанию по сбору средств для поддержки еврейского государства и его народа, – заявили в руководстве Еврейских федераций. – На протяжении многих десятилетий мы были опорой еврейского государства, помогая строить города и общины, и всегда были рядом, чтобы поддержать Израиль. Мы встанем вместе с Израилем и эти тяжелые дни”.