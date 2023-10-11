



JFNA проведет более 100 митингов солидарности с Израилем

Еврейские федерации Северной Америки (JFNA) мобилизуют свои общины, чтобы выразить максимально широкую поддержку еврейскому государству.



Федерации объявили о планах по проведению более 100 митингов солидарности, на которых выступят еврейские лидеры и официальные лица, включая мэров, губернаторов, конгрессменов и сенаторов. Среди высокопоставленных лиц, которые уже приняли участие или заявили о своем намерении присоединиться: бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси; сенатор Ричард Блюменталь, депутат Палаты представителей Конгресса Дебби Дингелл, губернатор Вирджинии, конгрессмен Тим Ким и мэр Оттавы Марк Сатклифф.



"Это момент истины для наших общин, чтобы объединиться в поддержку Израиля, – сказал Эрик Фингерхат, президент и генеральный директор Еврейских федераций Северной Америки. – Мы должны рассказать всем, почему эта ужасающая террористическая атака ХАМАСа является вызовом всей цивилизации, а не только еврейскому народу. Мы должны объяснить, почему в этом случае нет и не может быть морального равенства. И мы должны объяснить, почему Израилю вынужден ответить, чтобы защитить себя".