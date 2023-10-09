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JFNA начали экстренный сбор средств помощи Израилю
09.10.2023 05:13 Mignews

JFNA начали экстренный сбор средств помощи Израилю

Еврейские федерации Северной Америки (JFNA) начали экстренный сбор средств помощи Израилю. JFNA также запустили общественную компанию по направлению обращений к властям США на федеральном, региональном и местном уровнях с требованием сделать четкое и недвусмысленное заявление в поддержку Израиля и его права на самозащиту. 

Еврейские общины США и Канады организовывают публичные акции солидарности с Израилем. Уже известно о готовящихся мероприятиях в Индианаполисе, Новом Орлеане, Ричмонде, Сан-Диего, Ванкувере и других городах Северной Америки. 

В заявлении Еврейских федераций Северной Америки говорится: 

"В очередной раз в священный для всего еврейского народа день Израиль подвергся вероломному нападению. Вооруженные силы Израиля дадут достойный отпор и защитят еврейское государство. 

Как и раньше, еврейские общины Северной Америки выражают свою безоговорочную солидарность с нашими израильскими собратьями.  Еврейские федерации сделают все, чтобы поддержать тех, кто защищает Израиль. 
 
Израиль победит, и еврейский народ будет един, как это было всегда. Ам Исраэль Хай (Народ Израиля жив)".
 

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