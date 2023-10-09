



JFNA начали экстренный сбор средств помощи Израилю

Еврейские федерации Северной Америки (JFNA) начали экстренный сбор средств помощи Израилю. JFNA также запустили общественную компанию по направлению обращений к властям США на федеральном, региональном и местном уровнях с требованием сделать четкое и недвусмысленное заявление в поддержку Израиля и его права на самозащиту.



Еврейские общины США и Канады организовывают публичные акции солидарности с Израилем. Уже известно о готовящихся мероприятиях в Индианаполисе, Новом Орлеане, Ричмонде, Сан-Диего, Ванкувере и других городах Северной Америки.



В заявлении Еврейских федераций Северной Америки говорится:



"В очередной раз в священный для всего еврейского народа день Израиль подвергся вероломному нападению. Вооруженные силы Израиля дадут достойный отпор и защитят еврейское государство.



Как и раньше, еврейские общины Северной Америки выражают свою безоговорочную солидарность с нашими израильскими собратьями. Еврейские федерации сделают все, чтобы поддержать тех, кто защищает Израиль.



Израиль победит, и еврейский народ будет един, как это было всегда. Ам Исраэль Хай (Народ Израиля жив)".

