



Йеменские хути угрожают продолжить атаки на Израиль

Поддерживаемые Ираном йеменские хути пригрозили продолжить атаки на Израиль.



Группировка пригрозила запусками дронов и ракет в сторону Эйлата.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы продолжим нападения на Израиль и поиск израильских кораблей в Красном море", - угрожают хути.



Днем, 14 ноября, в Эйлате сработала сирена ракетной тревоги. Позже в ЦАХАЛе подтвердили, что из-за подозрения в проникновении воздушной цели была активирована система ПВО. В итоге, в воздушном пространстве проникновения обнаружено не было.