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Йеменские хути угрожают продолжить атаки на Израиль
14.11.2023 16:27 Алина Груднева

Йеменские хути угрожают продолжить атаки на Израиль

Поддерживаемые Ираном йеменские хути пригрозили продолжить атаки на Израиль.

Группировка пригрозила запусками дронов и ракет в сторону Эйлата.

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"Мы продолжим нападения на Израиль и поиск израильских кораблей в Красном море", - угрожают хути.

Днем, 14 ноября, в Эйлате сработала сирена ракетной тревоги. Позже в ЦАХАЛе подтвердили, что из-за подозрения в проникновении воздушной цели была активирована система ПВО. В итоге, в воздушном пространстве проникновения обнаружено не было.

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