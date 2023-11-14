Йеменские хути угрожают продолжить атаки на Израиль
Поддерживаемые Ираном йеменские хути пригрозили продолжить атаки на Израиль.
Группировка пригрозила запусками дронов и ракет в сторону Эйлата.
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"Мы продолжим нападения на Израиль и поиск израильских кораблей в Красном море", - угрожают хути.
Днем, 14 ноября, в Эйлате сработала сирена ракетной тревоги. Позже в ЦАХАЛе подтвердили, что из-за подозрения в проникновении воздушной цели была активирована система ПВО. В итоге, в воздушном пространстве проникновения обнаружено не было.