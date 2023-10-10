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Йеменские хути тоже хотят присоединиться к палестинским террористам
10.10.2023 16:44 Алина Груднева

Йеменские хути тоже хотят присоединиться к палестинским террористам

Йеменские хути объявили о готовности присоединиться к атакам, которые осуществляют палестинцы на Израиль.

Соответствующее заявление сделал лидер террористической организации.

"Наш народ готов выехать сотнями тысяч и присоединиться к палестинскому народу, чтобы противостоять врагу. Мы готовы участвовать в ракетных и беспилотных бомбардировках", - сказал он.

Ранее о готовности присоединиться к палестинским террористам объявили талибы на фоне поддержки Израиля со стороны США.

"Если США вмешаются в войну – мы запустим ракеты и отправим дроны в сторону Израиля", - добавил лидер хути.

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