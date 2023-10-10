



Йеменские хути тоже хотят присоединиться к палестинским террористам

Йеменские хути объявили о готовности присоединиться к атакам, которые осуществляют палестинцы на Израиль.



Соответствующее заявление сделал лидер террористической организации.



"Наш народ готов выехать сотнями тысяч и присоединиться к палестинскому народу, чтобы противостоять врагу. Мы готовы участвовать в ракетных и беспилотных бомбардировках", - сказал он.



Ранее о готовности присоединиться к палестинским террористам объявили талибы на фоне поддержки Израиля со стороны США.



"Если США вмешаются в войну – мы запустим ракеты и отправим дроны в сторону Израиля", - добавил лидер хути.