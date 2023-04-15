



Йемен: хути и саудовцы заключили сделку по обмену пленными

Саудовская Аравия освободила 120 заключенных, принадлежащих к повстанческой группировке хути в Йемене, в рамках подписанного в прошлом месяце соглашения, согласно которому будут освобождены около 900 задержанных.



При этом хути выпустят 16 саудовцев и троих суданцев.



Соглашение было подписано в рамках переговоров о прекращении огня, которые ведутся в Йемене, и после возобновления отношений между Ираном и Саудовской Аравией, что положило конец гражданской войне в стране, разразившейся в 2014 г., унесшей жизни около 150 000 солдат и гражданских лиц.

