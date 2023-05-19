



Изъятое оружие и бронежилеты: подробности операции Волнорез в Иудее и Самарии

В ночь на 19 мая ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Уточнятся, что всего за ночь были арестованы семеро разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В городе Тулькарм и ряде арабских деревень были конфискованы в ходе обысков автоматы, пневматическая винтовка, патроны и бронежилеты.



Всех задержанных подозреваемых и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь среди израильских сил нет.