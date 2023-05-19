Изъятое оружие и бронежилеты: подробности операции Волнорез в Иудее и Самарии
В ночь на 19 мая ЦАХАЛ, ШАБАК, МАГАВ и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Уточнятся, что всего за ночь были арестованы семеро разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
В городе Тулькарм и ряде арабских деревень были конфискованы в ходе обысков автоматы, пневматическая винтовка, патроны и бронежилеты.
Всех задержанных подозреваемых и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования. Потерь среди израильских сил нет.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו שבעה מבוקשים הלילה ברחבי יהודה ושומרון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 19, 2023
הלוחמים עצרו ארבעה מבוקשים בעיר טול כרם ובכפרים בלעא, סנור וסיריס. במהלך הפעילות, הכוחות איתרו והחרימו נשק מסוג מיקרו תבור, מחסניות, וסט צבאי ומחרטה שהושמדה>> pic.twitter.com/SEYW02NfpA