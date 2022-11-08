



Известные боевики “Львиного логова” сдались властям ПА



Еще больше боевиков из “Львиного логова” в Шхеме сдались палестинской администрации, поскольку израильская армия продолжает свои операции по ликвидации группировки в различных районах ПА.



Мухаммад Табанджа, сдавшийся ПА 31 октября присоединился к четырем другим боевикам , которые сдались после военной операции , проведенной израильской армией против группировки в Старом городе Шхема. В результате операции погибли пять палестинцев, в том числе лидер “Львиного логова” Вадих аль-Хух. Это произошло на следующий день после гибели еще одного командира группировки Тамера аль-Килани в результате взрыва.



По информации от палестинских служб безопасности в Шхеме, переговоры между ними и боевиками “Львиного логова” ведутся уже несколько месяцев, чтобы убедить их сдаться ПА и избежать преследования со стороны Израиля. Израиль предупредил ПА, что ликвидирует этих боевиков после участившихся нападений на израильскую армию и поселенцев в Шхеме и его окрестностях.



Палестинская служба безопасности предлагает боевикам группировки, желающим сдаться, защиту от преследований или арестов со стороны ЦАХАЛа и работу в службах безопасности. 13 бойцов группировки сдались ПА содержатся в тюрьме Джнаид в Шхеме под защитой палестинских служб безопасности.