



Израильтянин, застреливший террорист: я молился, чтобы вылетела пуля

Девять человек были ранены 4 июля в результате теракта в Тель-Авиве. Террорист разогнался и сбил на своем автомобиле гражданских лиц возле автобусной остановки в городе, затем попытался ударить ножом прохожих.



Находившийся там гражданин нейтрализовал его. В беседе с начальником полиции Коби Шабтаем он рассказал: "Я припарковал мотоцикл у остановки. Когда я выходил с остановки, услышал бум, подумал, что это авария. Террорист побежал за мной, я выстрелил в него, и он упал. У меня дрожали ноги. После того, как сделал первый выстрел, я молился, чтобы вылетела пуля, потому что если если не вылетит - мне конец. И если не мне - то кому нибудь еще. Он легко мог убить десять человек".